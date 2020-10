WDL baut Luftschiffhalle für Events um

In der Luftschiffhalle am Flughafen Essen/Mülheim sollen in Zukunft ganz besondere Events stattfinden. Das hat das Luftschiff-Unternehmen WDL angekündigt. Dazu gehören Messen, Galas oder Firmenveranstaltungen. Außerdem sollen zum Beispiel Bands, Künstler und Comedians auftreten.

© Lars Heidrich / FUNKE Foto Services