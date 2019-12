Wattenscheider Tafel streicht Weihnachtspäckchen

Die Wattenscheider Tafel in Bochum verteilt in diesem Jahr keine Weihnachtspäckchen an Bedürftige mehr. Mit dem Service hatte es zuletzt immer mehr Ärger gegeben, heißt es von dem Verein.

