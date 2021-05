Warten auf Öffnung

Derzeit peile man eine Eröffnung im Juni an. "Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren". Auch am Schloss Beck in Kirchhellen oder am Ketteler Hof in Haltern wartet man darauf, dass sich die Corona-Lage weiter entspannt. Am Wochenende hatte der niedersächsische Heidepark Soltau nach einem Urteil wieder öffnen dürfen. Grundlage dafür ist eine niedrige Sieben-Tage-Inzidenz und ein umfangreiches Hygienekonzept.