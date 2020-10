Warnstreik trifft auch Gesundheitsamt und Sparkasse

Absoluten Vorrang hat die Verfolgung von Corona-Infektionsketten, heißt es. Neben den Beschäftigten des Geundheitsamtes streiken bei uns in Mülheim unter anderem die Mitarbeiter der MEG, der Sparkasse und der Stadtverwaltung. Das hat die Gewerkschaft verdi angekündigt. Die Müllabfuhr könnte heute deshalb später kommen als sonst. Wenn die Tonne gar nicht geleert wird, will die MEG das in den nächsten Tagen nachholen. Betroffene Mülheimer sollen ihre Mülltonnen deshalb am Straßenrand stehen lassen. Außerdem bleibt der Wertstoffhof geschlossen und das Schadstoffmobil wird nicht in Saarn stehen.

Schul- und Stadtteilbibliotheken bleiben heute geschlossen

Auch die vier Schul- und Stadtteilbibliotheken bleiben heute zu. Die Stadtbücherei im MedienHaus ist geöffnet. Verdi ruft auch die Mitarbeiter der Mülheimer Seniorendienste und des Abwasserentsorgungsdienstes SEM zum Streik auf. Seit mehreren Wochen gibt es immer wieder Streiks im Öffentlichen Dienst, weil es keine Einigung über einen neuen Tarifvertrag gibt. Die Gewerkschaft verdi fordert vor allem mehr Geld für die Beschäftigten.

Nur drei Sparkassen-Standorte haben geöffnet

Die Hauptstelle am Berliner Platz in der Mülheimer Innenstadt und die beiden Filialen in Dümpten und Winkhausen haben heute auf. Alle anderen Filialen bleiben wegen der Warnstreiks geschlossen, heißt es von der Sparkasse. Wer ein Anliegen hat, kann es vielleicht auch über das KundenServiceCenter klären: Telefon 0208 / 3005-0. Kunden müssen sich aber am Telefon genauso wie in den geöffneten Filialen auf Wartezeiten einstellen.