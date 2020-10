Warnstreik führt zu Schulschließungen

Da die Stadt die Reinigung in diesem Fall nicht durch Fremdfirmen ersetzen konnte, kann morgen für die Schüler der Klassen 8 bis 10 der Schule am Hexbachtal kein Unterricht stattfinden, so der Krisenstabsleiter. Auch die Jahrgangsstufen 7 bis 10 der Wilhelm-Busch-Förderschule können morgen nicht in ihre Räume an der Klotzdelle. "Aus Fürsorge für die betroffenen Kinder" heißt es von der Stadt. Ansonsten hatten die Warnstreiks heute keine allzu großen Auswirkungen auf den Alltag. Öffentliche Einrichtungen blieben nicht geschlossen. Etwa 350 Menschen haben sich laut verdi an dem Demozug durch die Innenstadt beteiligt. Bei den Senioreneinrichtungen haben etwa 20 Menschen gestreikt. Die Versorgung der Senioren soll aber zu jeder Zeit gewährleistet gewesen sein.