Warmlaufen für FISU World University Games

Im Sommer 2025 wird unsere Stadt einer der Austragungsorte sein. Hier liegt der Schwerpunkt auf Badminton. Weitere Wettkämpfe finden in Bochum, Duisburg, Düsseldorf und Essen statt. Insgesamt werden über 10.000 Sportlerinnen und Sportler sowie Offizielle aus 170 Ländern erwartet. Dazu kommen 12.000 Volunteers (Freiwillige), die helfen, alles auf die Beine zu stellen. Vom 16. bis 27. Juli 2025 findet mit den FISU World University Games die weltweit größte Sportveranstaltung im Jahr 2025 in der Rhein-Ruhr-Region statt. In Mülheim gehe es jetzt darum, hervorragende Rahmenbedingungen für die Sportler zu schaffen, heißt es.