Wander Challenge für den guten Zweck

Wie in den Vorjahren werden die eingenommenen Startgelder in Mülheimer Charity-Bewegungsprojekte für Kinder und Jugendliche fließen. Vereine und Projekte können sich für die Gelder nach der Wander-Challenge bewerben. Über einen QR-Code auf der diesjährigen Herzensstürmer-Postkarte (liegt im St.Marien-Hospitak aus und wird in der kommenden Zeit in Mülheimer Kitas ausliegen) und die Website können sich die Menschen direkt für die 8- oder 19-Kilometer-Wanderstrecke der 1000 Herzen anmelden. Die Teilnahme für die 8 Kilometer Challenge kostet 15 Euro, die Teilnahme an der 19 Kilometer Challenge kostet 35 Euro. Kinder und Jugendliche (U18) laufen kostenlos mit.