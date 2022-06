Wallfahrt nach Kevelaer

Um 11.45 Uhr wird in der Basilika ein Pontifikalamt gefeiert. Die Wallfahrt endet um 16 Uhr mit einer Marienandacht in der Basilika. Wer dabei sein möchte, muss die An- und Abreise nach und von dem Marien-Wallfahrtsort Kevelaer selbst organisieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weihbischof Ludger Schepers und Aussiedlerseelsorger Gregor Myrda begleiten die Pilger.