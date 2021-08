Wahlbenachrichtigungen ab dem 25. August

In Mülheim gehen die Vorbereitungen für die Bundestagswahl am 26. September in die heiße Phase. Gestern sind bundesweit die Wählerverzeichnisse aufgestellt worden. Mülheim bereitet gerade die Wahlbenachrichtigungen vor. Sie werden ab dem 25. August per Post verschickt.

© roibu - Fotolia