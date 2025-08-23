Wagner siegt bei Debüt - Stuttgart und Leverkusen patzen

Berlin (dpa) - Sandro Wagner hat sein Trainerdebüt in der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg gekrönt. 3:1 (3:0) siegte der vom ehemaligen DFB-Co-Trainer betreute FC Augsburg am 1. Spieltag beim SC Freiburg. Mit drei Punkten starteten auch Eintracht Frankfurt, der VfL Wolfsburg und Union Berlin in die neue Saison. Vizemeister Bayer Leverkusen und DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart verloren dagegen überraschend zum Auftakt.

Wagner hatte zunächst Glück, dass ein vermeintliches Freiburger Tor wegen einer Abseitsposition nach Videobeweis aberkannt wurde. In der Folge agierten die Augsburger effizient. Dimitrios Giannoulis (32. Minute), Chrislain Matsima (42.) und Marius Wolf (45.+2) stellten noch vor der Pause auf 3:0. Vincenzo Grifo (58./Handelfmeter) blieb einziger SC-Torschütze.

Ansah trifft doppelt für Union

Der VfB Stuttgart verpatzte seinen Auftakt beim 1:2 (0:2) bei Union Berlin. Überragender Mann war Unions Neuzugang Ilyas Ansah, dem gleich bei seinem Erstliga-Debüt ein Doppelpack (18./45.+4) gelang. Für die Schwaben verkürzte Neuzugang Tiago Tomás (86.). Tief in der Nachspielzeit stand Nick Woltemade beim vermeintlichen Ausgleich im Abseits - das Tor zählte nicht.

Auch Leverkusens neuer Trainer Erik ten Hag sah beim 1:2 (1:1) gegen die TSG Hoffenheim einen Fehlstart seines Teams. Die frühe Führung durch Jarell Quansah (6.) half der Werkself nicht, Fisnik Asllani (25.) und Tim Lemperle (52.) drehten die Partie zugunsten der Hoffenheimer.

In Frankfurt ebnete Can Uzun (22.) mit einem traumhaften Tor aus 20 Metern den Weg zum 4:1 (2:0) gegen Werder Bremen. Jean-Mattéo Bahoya (25./47.) und Ansgar Knauff (70.) legten nach. Für Bremen erzielte Justin Njinmah (48.) das zwischenzeitliche 1:3.

Perfekter Einstand für Wolfsburgs Coach Simonis

Die Wolfsburger Andreas Skov Olsen (20.), Mattias Svanberg (67.) und Mohamed Amoura (87./Foulelfmeter) verhalfen mit ihren Toren Neu-Trainer Paul Simonis zu einem 3:1 (1:1) beim 1. FC Heidenheim. Für die Elf von FCH-Chefcoach Frank Schmidt hatte Léo Scienza (29.) mit einem sehenswerten Freistoß zwischenzeitlich ausgeglichen.