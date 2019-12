Waffen im Mülheimer Ausländeramt

Ende Oktober hatte sich ein junger Mann im Mülheimer Ausländeramt selbst mit einem Messer bedroht. Mitarbeiter der Behörde konnten den Mann schließlich dazu bringen, das Messer widerstandslos herzugeben. Nach dem Vorfall sollen die Sicherheitskontrollen erst mal bis Ende des Jahres weiterlaufen. Das vorhandene Notrufsystem per Alarmknopf, den die Mitarbeiter jeweils an ihrem Platz drücken können, will die Stadt künftig überall in der Verwaltung einsetzen.