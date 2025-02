VRR: Details zur Tarifreform im März

Vor allem bei den Preisstufen wird sich Entscheidendes tun. Es wird nur noch drei statt sieben Stufen geben. So wird u.a. die Kurzstrecke gestrichen. Der VRR sagt, dass es trotzdem für 90 Prozent der Fahrgäste billiger werden wird. Das setzt allerdings voraus, dass man mit dem Handytarif eezy.nrw unterwegs ist. Hier bucht man sich an einer Haltestelle ein und nach dem Ausstieg wieder aus. Berechnet werden nur die Luftlinienkilometer. Die allermeisten Fahrgäste mit Abo-Karten seien mittlerweile mit dem DeutschlandTicket unterwegs und müssten sich darum eh nicht kümmern. Ein weiteres Ziel ist, dass bis Ende nächsten Jahres in Bussen und Bahnen ausschließlich mit Karte bezahlt werden kann.