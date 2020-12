Vorverkauf für Inselhopping aus Ruhrgebiet läuft gut

Täglich – bis auf dienstags – sollen Gäste vom Flughafen „Schwarze Heide“ aus nach Norderney und Juist fliegen können. Der Flughafen liegt zwischen Bottrop-Kirchhellen und Dinslaken. In die Cessna passen neun Passagiere plus Pilot. Die Flugzeit beträgt rund eine Stunde. Der erste Flug startet am 26. März. Der Flugplan geht erst mal bis Anfang November 2021. Tickets gibt es online ab 99 Euro. Es werden aktuell auch Gutscheine angeboten.

Mehr Infos unter https://meerexpress.de/