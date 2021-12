Vorletzter Renntag des Jahres

Im letzten Rennen nachmittags gegen halb drei sind in der Viererwette 20.000 Euro inklusive Jackpot zu gewinnen, heißt es vom Rennclub Mülheim. Wer hingehen möchte: Es gilt die 2G-Regel. Das heißt, dass nur Geimpfte und Genesene auf die Rennbahn kommen. Die Tageskasse am Haupteingang (An der Rennbahn 40) hat geöffnet und kontrolliert die Nachweise. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt. Zum Saisonende ist am 26.12. der traditionsreiche Weihnachtsrenntag geplant.