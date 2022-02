Vorbereitungen auf Sturmtief

Auch der Stromnetzbetreiber Westnetz hat sich vorbereitet. Bei Starkregen könnte es sein, dass Keller oder technische Anlagen volllaufen und in diesem Zuge der Strom abgeschaltet werden muss. Bis Ende des Wochenendes ist das Bereitschaftsteam vergrößert, heißt es. Wenn die Stromversorgung unterbrochen werden sollte, könne man so schnellstmöglich reagieren. Ein Stromausfall in der Mittelspannung wird direkt über automatische Meldesysteme in der Netzleitstelle des Unternehmens registriert. Parallel schalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Netzleitstelle auf andere Leitungen um, so dass meist innerhalb von kurzer Zeit die Stromversorgung für die Betroffenen wiederhergestellt ist, sagt Westnetz.





Hier können Störungen im Niederspannungsnetz durch Kunden gemeldet werden:





Website: https://xn--strungsauskunft-9sb.de/stromausfall

Hotline: 0800 4112244