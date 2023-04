Vorbereitungen auf neues Mülheimer Luftschiff

Das berichtet die WAZ. Bei uns in Mülheim soll einer der Zeppeline stationiert werden. Bei den Trainings werde auch darauf geachtet, dass Starts und Landungen für die Anwohner so leise wie möglich ablaufen. Das Luftschiff von Zeppelin NT soll im nächsten Jahr bei uns in Mülheim für Rundflüge an den Start gehen. Ein erstes Gastspiel ist für den 20. und 21. Mai in diesem Jahr geplant. Das bekannte Luftschiff Theo wird dann nicht mehr abheben. Ob es in diesem Jahr noch einmal an den in die Luft geht, ist unklar. Im Vordergrund stehen laut Betreiber WDL die großangelegten Bauarbeiten am Flughafen Essen / Mülheim.