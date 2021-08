Vor Abfahrt Verbindung prüfen

Es fallen immer wieder S1-Verbindungen aus. Ausfälle gibt es auch beim RE2, der eigentlich zwischen Düsseldorf und Osnabrück fährt. Wegen der Warnstreiks halten heute auch keine Fernzüge in Mülheim.

Wer heute ab Mülheim mit der Bahn fahren will, sollte auf jeden Fall vorab seine Reisedaten im Internet checken. Verbindungen der Deutschen Bahn können ausfallen, nur eingeschränkt fahren oder Verspätung haben. Das kann auch für die privaten Anbieter wie Abellio, Keolis, NationalExpress und Nordwestbahn gelten. Sie nutzen Gleise und Signale der Deutschen Bahn - also deren Infrastruktur - und auch die ist heute von den Warnstreiks betroffen. Es könnten zum Beispiel abgestellte Züge Strecken blockieren oder Stellwerke nicht besetzt sein, heißt es von Abellio. Das wirkt sich dann auf den gesamten Bahnverkehr aus.

Die Streiks laufen noch bis in die Nacht von Donnerstag auf Freitag 2 Uhr. Die Gewerkschaft der Lokomotivführer GDL hatte im Tarifstreit zu dem 48-Stunden-Warnstreik aufgerufen. Sie will eine Nullrunde im laufenden Jahr nicht akzeptieren. Stattdessen verlangt sie eine Corona-Prämie und ein Plus beim Einkommen von 3,2 Prozent bei einer Laufzeit von 28 Monaten.

Hier geht es zu den Notfahrplänen der Deutschen Bahn: https://www.bahn.de/p/view/service/aktuell/index.shtml

Deutsche Bahn erstattet Tickets

Bei den Fahrkarten zeigt sich die Deutsche Bahn wegen der Warnstreiks kulant. Wer schon ein Ticket für den Fernverkehr hat, kann das bis nächste Woche Freitag flexibel einsetzen. Es bleibt so lange gültig. Bei Sparpreisen fällt außerdem die Zugbindung weg. Für die Weiterfahrt können Fahrgäste auch andere Züge nutzen, als die auf der Fahrkarte angegebenen. Das gilt auch für Nahverkehrszüge. Wer das Ticket lieber zurückgeben möchte, kann das über ein "Kulanzformular" auf der Internetseite der Bahn oder in einem DB-Verkaufszentrum und bekommt dann sein Geld zurück.