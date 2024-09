Von Null auf Potting: "Onlinedating"

Manch einer findet sie auf der Arbeit, im Freundeskreis, im Urlaub oder eben beim Online-Dating: Die große Liebe. 20 Millionen Deutsche haben Tinder, Parship, Bumble und Co. bereits genutzt, sagt eine Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom. Das Problem ist, Onlinedating ist zwar nützlich, kann aber auch ohne Ende stressen. Eine Psychologin an der Hochschule Fresenius in Köln, warnt deswegen sogar vor einem Dating-Burnout. Laura Potting kann das gut verstehen, Dating ist Stress sagt sie.