Von Null auf Potting: "Mensch ärgere dich nicht"

Kennt ihr diese Leute, die dann immer so Sachen beim Fuschen sagen wie: "Ne, das ist nicht gefuscht, das haben wir auch früher immer so gespielt." Der Grund, warum viele Paare heute nicht mehr zusammen sind, warum Familien tagelang nicht mehr miteinander gesprochen haben, wird 110 Jahre alt. Mensch ärgere dich nicht hat Geburtstag. Ein Spiel, bei dem man nicht zwei Tage braucht, um die Regeln zu verstehen, ein Spiel ohne viel Schnickschnack. Laura Potting gratuliert, also fast.