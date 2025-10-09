Navigation

Von Null auf Potting: "Der Herbst"

Veröffentlicht: Donnerstag, 09.10.2025 00:00

Aktuell ist der Herbst sehr grau. Aber, ansonsten ist der Herbst auch schön. Auf was wir uns jetzt einstellen müssen in den nächsten Wochen und auch Monaten, erklärt euch hier Laura Potting.

© RADIO NRW

Es gibt diese Dinge im Leben, die können uns zur Weißglut treiben. Bahnstreiks. Plötzlicher Schneefall. Eiskratzen am frühen Morgen. Leute, die nicht Autofahren können. Menschen, die seltsame Wörter benutzen. Wo andere sich vor Verzweiflung das Gesicht bis zum Bauchnabel ziehen oder ihren Kopf gegen die Wand hauen wollen, geht in eben diesem Kopf von Laura Potting ein Karussell los. Irgendwo zwischen wirren Gedanken und scharfer Alltagsbeobachtung. Ein bisschen ausgeflippt, meistens bunt und nie ganz ernst gemeint.

Weitere Meldungen

Herbst dich nicht so: "Modischste Jahreszeit"

Comedy Mal ehrlich, der Herbst ist doch ne tolle Jahreszeit. Ok, er kann sich Wettertechnisch schlecht für irgendwas entscheiden, aber dafür gibt modische Strategien.

Herbst dich nicht so: "Jeans"

Comedy Habt Ihr Eueren Kleiderschrank schon auf die Herbstkollektion umgerüstet? Also, T-Shirts nach hinten, Pullover und die dicken Jeans wieder nach vorne.

Herbst dich nicht so: "Spekulatius"

Comedy Hand aufs Lebkuchenherz? Habt ihr schon Weihnachtssüßigkeiten gekauft? Ihr wärt damit nicht alleine.

skyline