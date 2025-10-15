Navigation

Von Null auf Potting: "Deftiges Essen"

Veröffentlicht: Mittwoch, 15.10.2025 07:08

Die Zeit des leichten Sommersnacks ist vorbei. Im Herbst kommt das richtig deftige Essen wieder auf den Tisch. Laura Potting nimmt uns mit auf eine kulinarische Herbstreise.

© RADIO NRW

Es gibt diese Dinge im Leben, die können uns zur Weißglut treiben. Bahnstreiks. Plötzlicher Schneefall. Eiskratzen am frühen Morgen. Leute, die nicht Autofahren können. Menschen, die seltsame Wörter benutzen. Wo andere sich vor Verzweiflung das Gesicht bis zum Bauchnabel ziehen oder ihren Kopf gegen die Wand hauen wollen, geht in eben diesem Kopf von Laura Potting ein Karussell los. Irgendwo zwischen wirren Gedanken und scharfer Alltagsbeobachtung. Ein bisschen ausgeflippt, meistens bunt und nie ganz ernst gemeint.

