Von Null auf Potting: "Brücken"

Marode Straßen, kaputte Brücken, was die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland angeht, sieht es alles andere als rosig aus. In NRW sind wir leidgeplagt, was marode Brücken angeht. Die Verkehrsminister der Länder treffen sich aktuell in Duisburg und da wird es vor allem auch um dringend notwendige Investitionen gehen. Ein bisschen spät vielleicht, findet Laura Potting.