Von Null auf Potting: "Alternative Bandenwerbung"

Bei den Übertragungen der Fußball- EM wird virtuelle Werbung auf den Banden am Spielfeldrand eingeblendet. Das hat beim Spiel Belgien gegen die Slowakei zu einer kuriosen Szene geführt. Ein Spieler ist da nämlich in eine dieser Anzeigen gelaufen und war einfach kurz verschwunden. Es sah aus, als wäre er kurz in der Matrix gewesen oder nach Narnia gereist. Kollegin Laura Potting wäre gerne die Person, die verantwortlich ist, was virtuell am Spielfeldrand angezeigt wird und hat da auch schon tolle Ideen. Erstmal muss sie sich aber über die Begrifflichkeiten klar werden.