Vollsperrung geänderte Verkehrsführung

Drumherum gibt es weitere Änderungen. So wird die Saarner Straße Richtung Norden auf eine Fahrspur reduziert. Die Bruckner Straße kann ab heute Morgen über die neue Fahrbahn der Karlsruher Straße erreicht werden. Wenn die Arbeiten am Dienstag fertig sind, steht schon der nächste Bauabschnitt an. Zwischen Liszt- und östlicher Hundsbuschstraße werden Gehwege und Fahrbahn neu gemacht. Während dieser Bauphase kann die Karlsruher Straße von beiden Seiten bis zur Sackgasse an der Baustelle befahren werden.