Vollsperrung der A40 am Kreuz Kaiserberg

Die A40 wird im Autobahnkreuz Kaiserberg in beiden Fahrtrichtungen vollgesperrt. Grund sind Vorarbeiten für eine neue Brücke, die im Autobahnkreuz gebaut werden soll. Gesperrt wird ab heute Abend (17.1.), 21 Uhr. Am Montag gegen 5 Uhr wird die A40 wieder freigegeben, sagt die Autobahn GmbH. Bis dahin werden Autofahrer über die A59, A42 und A3 umgeleitet. Die Autobahn GmbH rät dazu, die Sperrung möglichst weiträumig zu umfahren. Die Vollsperrung der A40 jetzt am Wochenende ist die erste von insgesamt vier Sperrungen, die in nächster Zeit anstehen. Die nächsten Termine stehen aktuell noch nicht final fest, sagt die Autobahn GmbH.