Voll die Ruhr läuft erneut dezentral

Nach längerer Prüfung habe sich die Veranstaltergemeinschaft entschlossen, erneut auf die erfolgreiche Alternative aus dem letzten Jahr zu setzen. Am 11. und 12. Juni finden verschiedene Angebote aus dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit statt. An zwei Tagen und über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind Angebote geplant. Sie richten sich an unterschiedliche Zielgruppen und sind kostenlos. Hier geht es zur Anmeldung. Die Veranstaltung wird erneut durch RWW unterstützt.