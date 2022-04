Vivawest-Marathon wird größer

Mit der Distanz über 6 Kilometer will der Veranstalter mehr Einsteiger in den Laufsport ansprechen. Der Vivawest-Marathon findet am 22.Mai statt, wie in den vergangenen Jahren geht es durch die Städte Gelsenkirchen, Essen, Bottrop und Gladbeck. Anmeldungen sind noch möglich. Der Vivawest-Marathon in diesem Jahr wird der letzte seiner Art sein. Ab dem nächsten Jahr soll es viele Änderungen geben. Geplant ist dann ein Multisportevent. Die Planungen hierzu laufen bereits, sagt der Veranstalter.





