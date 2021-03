Virtuelle Reisemesse

Das Ruhrgebiet ist ab heute auf der rein digital stattfindenden Messe ITB vertreten. Die Ruhr Tourismus ist in diesem Jahr Partner der Gesellschaft Tourismus NRW. An dem virtuellen Messestand steht das Thema Naturerlebnis an der Ruhr im Mittelpunkt, per Rad oder zu Fuß.

© Radio Mülheim