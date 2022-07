Vier Tage Kirmes in der MüGa

Heute Abend um 22.50 Uhr läuft das große Eröffnungsfeuerwerk. Samstag und Sonntag erklingen zum 5. Orgeltreffen historische Geräte. Am Montag ist Tag der Vereine. Wer im Trikot seines Vereins erscheint, bekommt an den Ständen und Fahrgeschäften Vergünstigungen. Der neue Name der Kirmes soll an alle Kirmessen, die es bislang bei uns in der Stadt gab, erinnern. Die Saarner Kirmes ist die einzige, die es heute noch in der Stadt gibt. Sie war bis zum Bau des Flüchtlingsdorfs auf dem Kirmesplatz Zuhause. Seit dem Jahr 2016 ist sie am neuen Standort. In den vergangenen beiden Jahren war die Kirmes wegen der Pandemie ausgefallen. Die Kirmes öffnet heute, Samstag und Montag ab 13 Uhr, am Sonntag um 12 Uhr.