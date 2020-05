Vier Millionen Euro für die Aktion Lichtblicke

Vier Millionen Euro für Familien in Not. So viel hat unsere Aktion Lichtblicke bis jetzt gesammelt - so viel wie noch nie. Und das Geschäftsjahr dauert noch fünf Monate. Ein Grund dafür ist die Corona-Hilfe von Lichtblicke.