Viele Meisen in Mülheimer Gärten

277 Mülheimer haben mitgemacht und an 209 Standorten rund 5.000 Vögel registriert. Die Aktion hat mittlerweile zum zwölften Mal stattgefunden. Sie ist wertvoll für den Vogelschutz, sagt der NABU. Die Zählung spiegelt den Zustand der heimischen Vogelwelt in unseren Siedlungen. In 86 Prozent der Gärten und Grünanlagen wurden bei der Zähl-Aktion Amseln gesichtet, an 81 Prozent der Standorte Kohlmeisen und an 73 Prozent Blaumeisen.