Verwaltung und Politik erarbeiten Lösung

Sie soll vom pädagogischen Personal der Caritas und der Diakonie im Rahmen des Offenen Ganztags unterstützt werden. Die Stadtteilbibliotheken sollen mit den acht Grundschulfamilienzentren zusammenarbeiten und so in die Stadtteile hineinwirken, heißt es.





Zunächst sollen acht Grundschulen in Mülheim Teil eines Familien-Grundschul-Zentrums werden. Dazu gehören unter anderem die Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel, die Brüder-Grimm-Schule, die Martin-von-Tours-Schule, die Astrid Lindgren-Schule und die Erich Kästner-Schule.





Um den Kompromiss umsetzen zu können, will die Stadt weniger Stellen streichen als eigentlich geplant. Dadurch kommen statt 400.000 durch´s Sparen nur 300.000 Euro zusammen. Die fehlende Summe will die Verwaltung an verschiedenen Positionen im gesamten Haushalt sparen. Anfang Juli muss noch der Rat darüber entscheiden.