Versteckte Cannabisplantage entdeckt

In einer Lagerhalle in der Mülheimer Altstadt haben Polizisten am vergangenen Freitag (23.12.) eine professionelle Cannabisplantage entdeckt. Aufmerksam darauf wurden sie durch einen verdächtigen Geruch. Der mutmaßliche Betreiber ist am Samstag in Untersuchungshaft gekommen.

© Polizei Essen