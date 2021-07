Verschoben, nicht aufgehoben

Das Konzert mit Rocklegende Suzi Quatro in Mülheim ist für diesen Sommer abgesagt. Es sollte ursprünglich im Rahmen der Ruhrbühne am 14. August stattfinden. Für so eine große Veranstaltung fehle nach wie vor die Planungssicherheit, heißt es vom Veranstalter MST.

© Martin Möller / Funke Foto Services