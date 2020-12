Vermüllte Straßen wegen Corona-Krise

Sechs Prozent mehr an Plastik und Verpackungen aber auch Glas sind es laut einer Umfrage der Deutschen Entsorgungswirtschaft unter deren Mitgliedsfirmen bundesweit. Ein Grund dafür könnten die geschlossenen Restaurants sein. Das Essen wird to go mitgenommen und meist auch unterwegs gegessen. Denn es fällt auf: An Hotspots mit Restaurants und Imbissbuden fällt aktuell seit Corona ganz besonders viel Müll an. Einige Wirtschaftsbetriebe aus dem Ruhrgebiet setzen deshalb mehr Müllautos ein. Der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft dagegen sind keine größeren Mengen an Müll aufgefallen.