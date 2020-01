Vermisstes Auto nach Wochen gefunden

Das Auto des 81 Jahre alte Mannes ist in einer kleinen Sackgasse bei uns in Mülheim geparkt gewesen. Das sagte uns der Sohn des Rentners. Eine Frau habe am Samstag Bilder und Adresse an das eigens für die Suche nach dem Wagen eingereichte Email-Postfach geschickt. Der Wagen habe tatsächlich dort gestanden.

© Radio Mülheim