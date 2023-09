Verletzte bei zwei Unfällen

Laut Feuerwehr sind beide Fahrer leicht verletzt worden - beide hatten sich selbst aus ihren Autos befreien können. Für die Bergung war die Autobahn in Richtung Duisburg für rund 30 Minuten gesperrt worden. Kurz nachdem die A40 wieder freigegeben worden war, hatte es am Stauende wieder gekracht. Bei dem Unfall ist eine Frau schwer verletzt worden. Die A40 musste für die Rettung und Bergung wieder gesperrt werden. Gegen 21:30 konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben.