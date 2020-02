Verletzte bei Massenkarambolage in der Innenstadt

In der Mülheimer Innenstadt haben Autofahrer am Nachmittag viel Geduld gebraucht. Eine Massenkarambolage hatte rund zwei Stunden lang für Chaos in der City gesorgt. Die Kaiserstraße musste voll gesperrt werden, auch die Straßenbahnen konnten vorübergehend nur eingeschränkt fahren. Laut Feuerwehr waren auf der Kaiserstraße sieben Autos ineinander gekracht.

© Kara - Fotolia