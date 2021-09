Verleihung des Rheinlandtalers

Die Verleihung findet um 17 Uhr im LVR-Landeshaus in Köln statt. Teilhabe an Sport ist laut UN-Behindertenrechtskonvention ein Recht aller Menschen. Dennoch sind viele Behinderte im organisierten Sport oft unterrepräsentiert und inklusive Sportangebote nach wie vor überschaubar, heißt es vom Landschaftsverband Rheinland. Beide Vereine setzen sich dafür ein, dass sich das ändert. Der Mülheimer Verein für Bewegungsförderung und Gesundheitssport stellt seit 30 Jahren Angebote für Behinderte und Nicht-Behinderte auf die Beine. Dabei geht es nicht immer nur um Sport und Bewegung, sondern auch um das Miteinander in der Freizeit oder auf der Arbeit. In inklusiven Gruppen wird das soziale Empfinden untereinander gefördert und Erfolge im Sport stärken das Selbstbewusstsein der einzelnen Teilnehmer.