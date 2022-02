Verein "Art Obscura" stellt sich vor

Hier soll gemeinsam erforscht werden, was Gemeinschaft und Zusammenhalt bedeutet. Im April beginnen außerdem ein Fotokurs und eine Werkstatt für zeitgenössischen Tanz. Dazu kommt das schon bekannte Angebot mit Broicher Schlossnacht, Stage-Festival oder auch das Lichtkunstfestival. In der kommenden Woche (21.-26.02.) sind die neuen Räume in der Georgstraße zum Besichtigen geöffnet. Termine werden unter artobscura@yahoo.de vergeben. Seit fast einem Jahr hat der Verein ein neues Zuhause gefunden. Auf knapp 240 Quadratmetern Fläche gibt es Ateliers, Theatersaal und ein Lager mit Werkstatt.