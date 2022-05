Vallourec schließt Werk in Mülheim

Der französische Stahlrohr-Konzern Vallourec schließt seine Werke in Mülheim und Düsseldorf. Das hat die Konzernleitung am Abend angekündigt. Ende 2023 soll an den beiden deutschen Standorten Schluss sein. In Mülheim sind etwa 750 Mitarbeiter betroffen. Insgesamt fürchten 2400 Menschen an den deutschen Werken um ihre Existenz.

© Oliver Müller/ FUNKE Foto Services