Ursache weiter unklar

Im Hafen in Mülheim-Speldorf läuft aktuell die Suche nach dem Grund für den Großbrand weiter. In der Verteilanlage eines Chemiebetriebs war gestern Mittag eine brennbare Flüssigkeit ausgetreten und hatte sich entzündet. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die zirka 15 Meter mal 25 Meter große Anlage in Vollbrand, sagt uns ein Sprecher.

© Animaflora PicsStock stock.adobe.com