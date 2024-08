UPDATE: Heißener Bad erneut dicht

Das teilt der Betreiber, die SWimH, mit. Das Team arbeite mit Hochdruck daran, die Probleme zu beheben. Wann das Bad in Heißen wieder öffnen kann, ist aktuell unklar. In den letzten Monaten war das Bad immer wieder geschlossen - wegen knapper Personaldecke und technischer Defekte. Das Bad ist in die Jahre gekommen und soll in den nächsten Jahren durch einen Neubau ersetzt werden.