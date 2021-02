UPDATE: 10-jähriger Junge aus Essen gefunden

UPDATE POLIZEI: Gegen 17:55 Uhr meldeten sich Polizisten der Kölner Leitstelle bei der Polizei Essen und sagten, dass eine Frau an einem Bahnhof in Leverkusen auf einen Jungen getroffen ist, der durchgefroren und ohne Jacke im Bahnhof stehen würde. Zeitgleich entsendete die Leitstelle der Kölner Polizei ein Streifenteam, dass den Jungen in Obhut nahm und als den vermissten Dennis B. identifizieren konnte. Damit wurde die Suche nach dem Jungen eingestellt. Die Polizei bedankt sich bei allen Menschen, die bei der Suche geholfen haben.





© Polizei Essen/Mülheim