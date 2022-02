Unwetter verschont Revier weitgehend

In Gelsenkirchen wurde ein Flachdach angehoben und auf die Straße geweht. Ansonsten mussten sich die Feuerwehren meist um umgestürzte Bäume kümmern. So schlimm, wie befürchtet war der Sturm nicht. Die Zoos in Gelsenkirchen und Duisburg bleiben heute sogar geöffnet. Nach aktuellem Stand soll auch morgen die Schule wieder in Präsenz stattfinden. Größere Probleme gibt es nach wie vor bei der Bahn. Viele Züge fallen noch aus oder sind verspätet.