Unverpacktladen will Mitte Januar eröffnen

Für den ersten großen Unverpacktladen "Püngel & Prütt" in Mülheim steht jetzt der Eröffnungstermin. Los geht es am 14.Januar. Das haben die Inhaberinnen angekündigt. Die Umbauarbeiten in den ehemaligen Geschäftsräumen von "Tepel am Markt" am Löhberg sind demnach auf der Zielgeraden.

© Tamara Ramos/FUNKE Foto Services