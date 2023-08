Unterstützung nach Anschlag von Ratingen

Nach dem Anschlag auf Einsatzkräfte in Ratingen hat die Mülheimer Polizeistiftung David + Goliath erneut Geld an die neun schwerverletzen Einsatzkräfte überwiesen. Mit der dritten Auszahlung sind jetzt bislang fast 219.000 Euro an die Opfer ausgezahlt, heißt es.

© Ralf Rottmann/ Funke Foto Services