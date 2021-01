Unterschiedliche Reaktionen auf neue Masken-Regeln

Die neuen Masken-Regeln in der Corona-Krise sorgen in Mülheim für Diskussionen. Wir müssen in Zukunft in Geschäften, Bussen und Bahnen "medizinische Masken" tragen. Alltagsmasken - zum Beispiel die selbstgenähten aus Stoff - reichen nicht mehr aus. Stattdessen müssen es FFP2-Masken, KN95-, N95- oder OP-Masken sein.

