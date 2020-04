Unternehmen helfen in Corona-Krise

Einige Mülheimer Unternehmen helfen in der Corona-Krise. Die DHC Chemie Solvent GmbH hat zum Beispiel rund 1.000 Schutzmasken an zwei Altenheime in Mülheim und in Dorsten verschenkt. Außerdem können Ärzte das 3D-Drucker-Netzwerk von Siemens benutzen, um Ersatzteile zu produzieren.

© Kerstin Bögeholz / Funke FotoServices