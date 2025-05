«Unprofessionelles Verhalten»: Lemperle sagt Entschuldigung

Köln (dpa) - Tim Lemperle vom 1. FC Köln hat sich nach seiner Auseinandersetzung in stark alkoholisiertem Zustand selbst zu Wort gemeldet und Reue gezeigt. «In erster Linie möchte ich mich für mein unprofessionelles Verhalten entschuldigen», ist in einer Instagram-Story des 23-Jährigen zu lesen. «Als Profifußballer und gläubiger Mensch habe ich nicht genug auf meine Vorbildfunktion geachtet.»

Lemperle war eine Woche vor dem entscheidenden Spiel um den Bundesliga-Aufstieg gegen den 1. FC Kaiserslautern auf einem Partyschiff auf dem Rhein stark alkoholisiert in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen und hatte sich dabei Gesichtsverletzungen zugezogen.

Dank an die Teamkollegen

«Mir war nicht bewusst, welche Unruhe vor so einem wichtigen Spiel wie gegen Lautern entstehen könnte. Das tut mir unendlich leid und ich weiß, dass ich viele von Euch durch mein Verhalten enttäuscht habe», heißt es in Lemperles Statement. «Ich möchte aber auch klarstellen, dass ich angegriffen wurde und viele mediale Aussagen der letzten Woche nicht der Wahrheit entsprechen.»

Lemperle, der die Kölner verlässt, bedankte sich zudem bei seinen Teamkollegen für die Unterstützung. Mit einem 4:0-Sieg gegen Kaiserslautern hatte sich Köln am Sonntag die Rückkehr in die Erstklassigkeit gesichert. Lemperle war in der Partie eingewechselt worden.